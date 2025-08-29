type here...
viernes, agosto 29, 2025
Curiosas

Denuncian a directora de funeraria por tener cadáveres de bebés en su casa «viendo» caricaturas en el televisor

Por Quique GonCan
Lectura: 1 minuto(s)

Un caso estremecedor salió a la luz en Leeds, Inglaterra, donde Amie Upton, de 38 años, directora de una funeraria para bebés, que ofrecía un servicio “personalizado”, fue denunciada por mantener cuerpos de niños fallecidos en su vivienda.

Quizá el caso no fuera tan aterrador, de no ser porque los cuerpos de los bebes los colocaba frente al televisor para que “vieran caricaturas”.

Según medios locales, varias familias confiaron en Amie Upton para dar un trato digno a sus hijos, pero descubrieron escenas perturbadoras.

Una madre relató que al visitar la casa encontró el cuerpo de su bebé en el sofá, junto a animales y otro cadáver infantil, mientras la mujer aseguraba que estaban “viendo los muñequitos”.

Otras familias denunciaron que los cuerpos permanecían días sin refrigeración, con fuerte olor.

Amie Upton señaló que fundó Florrie’s Army después de la muerte de su hija en 2017, con la idea de ofrecer un cuidado “amoroso y cercano” a los bebés fallecidos.

Según explicó, “Sus bebés solo conocían el amor. No existen enfermeras que les lean un cuento a sus bebés. Yo sí. Sé que siempre hice lo mejor que pude para ellos”.

