Anuncian la película One Piece Film Red

La franquicia de anime One Piece, que a comienzos de año emitió su episodio número 1,000, hizo oficial el lanzamiento de una nueva película llamada One Piece Film Red.

El nuevo filme de la prestigiosa saga de piratas será dirigido por Goro Taniguchi, el creador de la afamada serie Code Geass.

La nueva película se estrenará el 6 de agosto de 2022 en Japón y contará con una historia original a cargo de Eiichiro Oda, el fundador de One Piece, quien también será el Productor General.

El guión correrá a manos de Tsutomu Kuroiwa quien también ya ha escrito para las películas One Piece Film: Gold y el especial One Piece: Heart of Gold.

En el avance destacan las palabras voz cantante y pelirrojo así como la introducción de un nuevo personaje femenino.

El afiche oficial de Toei Animation está acompañado de la frase “Una voz todopoderosa. Con cabellos rojos y ardientes”.

Los fans inmediatamente vincularon al nuevo personaje y Shanks “El Pelirrojo”, uno de los Cuatro Emperadores en el Nuevo Mundo.

La primera adaptación animada del manga de One Piece fue One Piece – Defeat Him! The Pirate Ganzack lanzada al mercado en el año de 1998 y estuvo a cargo de Taniguchi; tan sólo un año después del debut del anime, donde aparecieron “Luffy”, “Nami” y “Zoro”.

Esta saga puede ser disfrutada a través de la plataforma de streaming de Netflix y a través de Crunchyroll.