Ahora sí… pareja con 34 años de conviviencia se matrimoniará en Ya Tu Boda 2024

Don José Daniel Pavón Ñamendiz, de 62 años y María Isolina Pérez Velásquez, de 66 años, es una de las más de 80 parejas que se han inscrito en YA Tu Boda 2024, edición 21, para contraer nupcias el próximo 14 de febrero.

“Después de la tempestad, viene la calma”, dijo doña María, al contarnos su historia de amor junto a don José, la que surgió hace 34 años, cuando ella visitaba a su amiga, la que resultó ser hermana de don José.

“Yo iba al mercado Mayoreo a trabajar, después me iba con mi amiga a su casa, ahí estaba él, era bien serio, parecía guardia y no le sacaba palabras, solo me miraba y yo le decía que lo iba hacer reír”, nos relató doña María.

Cuando doña María y don José, se conocieron ya tenían hijos con sus anteriores parejas. Don José procreó 6 hijos y doña María 6.

“Yo la miraba, me daba pena, pero si no fuese porque ella me empezó a sacar plática, no hubiese pasado nada, y si nos hubiésemos conocido antes, creo que hubiéramos completado la docena de hijos”, dijo entre risas don José.

La pareja nos relató que lo mejor que les ha pasado fue conocerse, son mejores amigos, se han acompañado durante años y han salido adelante juntos, y por eso tomaron la iniciativa de casarse en las Bodas masivas de Tu Nueva Radio YA.

Actualmente la pareja habita en el barrio Concepción de María, del distrito VI de la capital, doña María es comerciante y don José agricultor.

Si usted quiere matrimoniarse en Ya Tu Boda, los requisitos son los siguientes: 3 fotocopias de cédula de identidad y 3 fotocopias de la partida de nacimiento de cada uno de los contrayentes.

Además, 3 fotocopias de cédula de 2 testigos, que sean mayores de 21 años. Todo traerlo a Tu Nueva Radio Ya, estamos ubicados de los semáforos del Ministerio del Interior, 3 cuadras al sur, en el edificio Radiópolis.