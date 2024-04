306 sujetos han sido arrestados este año por violaciones y abusos sexuales

Entre el primero de enero y el 9 de abril de este año, la Policía Nacional ha metido presos a 306 sujetos que cometieron delitos de violación y abusos sexuales en diferentes puntos de Nicaragua.

Así lo reveló este jueves el informe semanal del cumplimiento al Plan de Prevención y Seguridad de las Comisarías de la Mujer Dirigido a las Madres de Familia.

El comisionado general Jaime Antonio Vanegas Vega, codirector de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, informó que por violaciones, en lo que va del año han recibido 336 denuncias, por lo cual han sido arrestados 175 sujetos y se han resuelto 202 casos.

En relación a los abusos sexuales, este año han recibido 273 denuncias, han detenido a 131 sujetos y se han resuelto 142 casos.

Como parte del trabajo preventivo, en la última semana, la Policía Nacional realizó visitas casa a casa a 12 mil 250 personas y realizó asambleas con la comunidad, con la participación de 11 mil 606 protagonistas en los 153 municipios del país.

La Policía Nacional a través de las comisarías de la mujer también organizó conversatorios en los que participaron 2 mil 795 personas.

Por su parte, los Bomberos Unidos realizaron 12 mil 978 inspecciones en casas de habitación de las madres de familia y brindaron 12 mil 200 recomendaciones sobre medidas de seguridad en los hogares.

Entre las recomendaciones brindadas a las familias están la de instruir a las niñas y niños a no jugar con materiales inflamables; no colocar la estufa cerca de muebles o cortinas; No dejar bujías encendidas por varios días y evitar conexiones ilegales o malas conexiones en el sistema eléctrico de la vivienda.

En otro orden, ayer miércoles, la Policía inauguró la Comisaría de la Mujer número 310 en la Unidad Policial del departamento de Boaco, la cual lleva el nombre de la compañera Martha Auxiliadora Blandón Martínez.

Hoy jueves 11 de abril, también fue inaugurada la Comisaría de la Mujer número 311 en la Unidad Policial en la comunidad Mina El Limón, municipio Larreynaga, departamento León, la cual lleva el nombre de la compañera Rosa Haydee Useda Olivares.

Entre ambas comisarías se les brindará apoyo integran a 34 mil compañeras.