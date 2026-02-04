Reinauguran Biblioteca Mildred Abaunza en la Unan-Managua

Las autoridades académicas y estudiantes de la UNAN-Managua, a 50 años de la caída en combate de Mildred Abaunza, fue reinagurada la biblioteca que lleva su nombre para seguir impulsando el desarrollo humano de los protagonistas de la educación superior.

Reinauguración de la Biblioteca Mildred Abaunza en UNAN

La profesora Ángela Munguía Beteta, rectora de la UNAN-Managua, destacó los principios humanos y de convicción de Mildred, quien era de Bonanza, y ofrendó su vida el 4 de febrero de 1976 por la libertad del pueblo nicaragüense.

El joven Javier Conde, secretario de recinto de UNEN, destacó la importancia de este espacio, que permite a la comunidad universitaria a realizar investigaciones, desarrollar temas en las aulas de clases y aportar más al conocimiento y la práctica en las diferentes carreras.

Este martes iniciaron el año académico 2026, los estudiantes de primer ingreso en esta casa de estudios superiores, que garantiza a los jóvenes procedentes de los diferentes departamentos de nuestra Sagrada Geografía: alojamiento, alimentación, atención en salud y podrán integrar los diferentes espacios deportivos y culturales para su desarrollo integral.