Nicaragua inaugura II Etapa del Centro Universitario Héroes de Chinandega

La infraestructura de educación superior en el occidente de Nicaragua se fortaleció ayer miércoles con la inauguración de la segunda etapa del Centro Universitario “Héroes de Chinandega”.

Nuevo Centro Universitario impulsa la educación en Chinandega

Las nuevas instalaciones fueron diseñadas para garantizar un proceso de aprendizaje dinámico y de calidad.

Las aulas cuentan con equipamiento moderno que incluye proyectores, pizarras y mobiliario adecuado para los estudiantes.

Para el presente año, el centro universitario se ha propuesto la meta de capacitar a 4,000 jóvenes, quienes tendrán acceso a diversas modalidades de formación, incluyendo diplomados, cursos, especialidades, ingenierías y licenciaturas.

Los programas de estudio están enfocados en áreas estratégicas para el desarrollo regional, tales como Agroindustria, Agroexportación, Acuicultura, Agronomía y Veterinaria, entre otras especialidades.

Con esta obra, el Gobierno reafirma su compromiso con la soberanía del conocimiento y la formación de profesionales al servicio del pueblo, consolidando la educación como un pilar fundamental para la equidad social y el desarrollo sostenible del país.

