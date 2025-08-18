Inicia construcción de pozo en Las Cuatro Esquinas, Carazo

Este lunes, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), inició la construcción de un pozo ubicado en el sector de Las Cuatro Esquinas, en el municipio de San Marcos, en el departamento de Carazo.

Nuevo pozo en San Marcos: agua para 650 familias

El nuevo pozo permitirá incrementar la capacidad de producción y mejorar el servicio de agua, a 650 familias del municipio. Se prevé la obra finalice en el primer trimestre del próximo año.

Los sectores beneficiados son: Santa Clarisa, Los Tubos, Luis Felipe, Los Marqueses, Altos y Planes de San Marcos, Los Campos, Tomás Borge y Hugo Chávez, entre otros, indica la nota de prensa.

