Gobierno invierte 3.6 millones de córdobas en mejoras realizadas en hospital de la mujer

El Ministerio de Salud (MINSA) inauguró este martes las obras de mejoramiento del pasillo principal del Hospital de la Mujer Bertha Calderón Roque en Managua, para atender en mejores condiciones a más de 386 mil pacientes que anualmente son atendidas en esa unidad médica.

Las obras incluyeron cambio de cielo raso, sustitución de ventanas, puertas, así como particiones de vidrio, instalación de luminarias, remodelación de áreas administrativas, además de pintura general y mantenimiento de techos.

En las obras se invirtieron 3.6 millones de córdobas.