Gobierno de Nicaragua lanza plan interinstitucional de prevención y control de incendios 2026

Con el compromiso de proteger los recursos naturales y la seguridad de las familias nicaragüenses, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, realizó el lanzamiento simultáneo del Plan Interinstitucional de Prevención y Control de Incendios Forestales, Agropecuarios y de Malezas 2026.

Esta iniciativa se presentó de manera coordinada en los departamentos de Boaco, Chinandega, Chontales, Managua y Río San Juan.

El plan tiene como eje central la articulación de esfuerzos entre las instituciones gubernamentales, comunidades, productores y el sector privado para enfrentar los riesgos de la temporada seca mediante estrategias de prevención, mitigación y control efectivo del fuego.

Como resultado de estas acciones iniciales, se ha logrado el equipamiento y la reactivación de 46 brigadas contra incendios.

Estas unidades trabajarán en coordinación permanente con las comunidades para resguardar los ecosistemas, las áreas de conservación y las zonas productivas del país.

Los cinco eventos de lanzamiento contaron con la participación de 1,529 personas, entre protagonistas, representantes de las alcaldías municipales y miembros del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, reafirmando la unidad nacional en la defensa de nuestra Madre Tierra.