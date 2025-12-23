ENACAL inicia rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Niquinohomo

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, inició un importante proyecto de rehabilitación en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Niquinohomo, en el departamento de Masaya.

Rehabilitación de planta de aguas en Niquinohomo

La obra principal consiste en la sustitución del material de impermeabilización de la Laguna Facultativa N°2, y se estima que los trabajos finalicen el próximo mes de febrero de 2026, asegurando la operatividad óptima del sistema de saneamiento.

Con esta mejora, se garantizará el tratamiento adecuado de aproximadamente 6.5 millones de litros de aguas residuales diarios.

El impacto positivo de la obra alcanzará a unas 2,400 familias de las ciudades de Niquinohomo, San Juan de Oriente y Catarina, contribuyendo directamente a la salud pública y la protección del medio ambiente en la zona.

