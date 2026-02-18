Avanza la II Fase del Alcantarillado Sanitario en la ciudad de León

ENACAL, informa la buena noticia que avanza en tiempo y forma, la segunda fase de la ampliación y mejoramiento de redes de alcantarillado sanitario en la ciudad de León, con respaldo financiero del BCIE.

Las obras consisten en la instalación de 26 kilómetros de tuberías, construcción de 319 manjoles y 8 estaciones de bombeo, además unas 6 mil 700 nuevas conexiones domiciliares.

El avance físico es del 15%, y se estima Dios Mediante su finalización en el primer semestre del próximo año, lo que permitirá ampliar y mejorar el servicio a unos 40 mil habitantes de la Capital de la Revolución.