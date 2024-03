Tras 35 años, demandan a Wilfrido Vargas por autoría de “El baile del perrito”

Las razones de esta decisión a tantos años de distancia, las revela el demandante de Wilfrido Vargas, quien asegura tener derechos sobre “El baile del perrito”

Cuando Wilfrido Vargas lanzó, en 1989, la canción “El baile del perrito” se convirtió en todo un éxito. Ahora, 35 años después, Juan Valdez Ybet, compositor, arreglista y productor dominicano, inició un proceso judicial en contra del cantante con el fin de reclamar beneficios y derechos procedentes de dicho tema.

De acuerdo con el demandante, fue por sugerencia de una asociación de compositores que decidió entablar esta acción legal ante luego de lo que califica como “promesas incumplidas” del merenguero.

“Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor”, advirtió Valdez Ybet al medio The Associated Press. “Por eso tengo el apoyo; no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores”.