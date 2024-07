Oscar D León asegura que aún no se retira de los escenarios

El veterano salsero venezolano Oscar D’León, conocido como ‘El sonero del mundo’, dijo que a sus 81 años aún no cuenta con planes de retirarse y quiere seguir cantando «80 años más».

«Yo me retiro cuando el público lo decida o el mismo destino. Yo quiero seguir cantando si quieren 80 años más, y me preparo para seguir con vitalidad y buena salud», expreso D’León que tras actuar en España y en Chile, homenajeará a la legendaria orquesta Fania All Star en los Premios Juventud, en San Juan, Puerto Rico.

El intérprete de “Llorarás”, “Siéntate ahí” y “Mata Siguaraya” afirma que la música cubana es la que más ha impactado en el desarrollo de su exitosa trayectoria, y menciono a artistas cubanos como La Sonora Matancera,

«La inspiración mía, siempre el punto de partida o el punto de lanza, fue la de Cuba, sin dejar atrás la de Puerto Rico», apunta D’León, agregando que significó mucho para él actuar en Cuba en 1983.

“El sonero del mundo”, ganador de un Grammy, tres Grammys Latinos y un Latin Grammy a la “Excelencia Musical”, aconseja a los jóvenes que estén haciendo sus primeros pinitos en el género musical de la salsa que sean «auténticos y sinceros» con sus creaciones y disfruten de ellas para que lleguen al público «como se le envía, con amor».