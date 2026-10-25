Tres personas lesionadas tras accidente entre autobús y taxi en Nueva Guinea

Al Hospital Departamental Jacinto Hernández, ubicado en la cabecera municipal de Nueva Guinea, ingresaron Con lesiones de consideración Félix Ortega, de aproximadamente 33 años de edad, la señora Alexandra del Carmen Alemán, de 70 años, y una menor de edad de 10 años,

Colisión entre autobus y taxi en Nueva Guinea

Se conoció que la tarde de ayer sábado, don Félix Ortega conducía un taxi, y trasladaba de pasajera a doña Alexandra del Carmen y la menor de edad, cuando fueron impactados de manera frontal por un autobús de transporte colectivo, que presuntamente cubría la ruta entre Los Limones y Nueva Guinea.

Según testigos del fuerte encontronazo supuestamente el chofer del autobús habría realizado una maniobra al tomar una curva con un radio de giro demasiado abierto, invadiendo el carril contrario e impactando directamente contra el automotor liviano.

Agentes de la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional realizaron las investigaciones del caso para determinar la responsabilidad entre las partes involucradas en el siniestro vial.