Tras feroz persecución joven es asesinado en el Parque Reyes, de Bluefields

En el trayecto al hospital falleció el joven Francisco Flores Jr., de unos 18 años, tras haber sido apuñalado por dos sujetos en el Parque Reyes, de la ciudad de Bluefields, Caribe Sur, a las dos de la tarde de este martes.

Joven asesinado en el Parque Reyes de Bluefields

Cazadores de noticias informaron que el joven iba siendo perseguido desde el barrio Ricardo Morales y en busca de protección se metió al parque, en donde fue alcanzado por los antisociales que lo atacaron mortalmente.

Testigos dijeron que el infortunado no pudo escapar de sus asesinos debido a que iba corriendo en chinelas, una de las cuales se le zafó y quedó tirada en el preciso lugar, donde recibió las estocadas mortales.

A pesar de que personas que estaban en el sector auxiliaron al joven y lo trasladaron de inmediato al hospital Doctor Ernesto Sequeira Blanco, ingresó sin los signos vitales y su cuerpo fue trasladado a la morgue.

Mientras tanto, las fuerzas policiales ya tienen capturados a tres sospechosos, quienes después de las investigaciones respectivas serán puestos a la disposición de las autoridades competentes por el delito de homicidio.

