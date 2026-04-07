Encuentran sin vida a joven granadino desaparecido en Playa Guasacate, en Tola

Equipos de búsqueda localizaron la tarde de este martes, el cuerpo sin vida del joven Jorge Antonio Espinoza Cantillano, de 19 años, quien desapareció el pasado domingo en playa Guasacate, en Tola, Rivas.

Jorge Antonio Espinoza Cantillano, de 19 años

Pobladores del sector confirmaron que el hallazgo fue realizado entre las costas de Guasacate y playa El Astillero, tras varias horas de intenso rastreo en la zona.

Presuntamente, el cadáver estaba atrapado entre formaciones rocosas bajo el mar, en una zona de difícil acceso lo cual complicó las labores de extracción por parte de los rescatistas.

El joven, originario de Granada, fue arrastrado por el mar junto a otras tres personas quienes fueron rescatadas con vida.

“Eso fue a la una de la tarde del domingo. Varios surfistas se metieron a ayudar, pero al pobre muchacho ya no pudieron salvarlo”, expresó una testigo del hecho.

Autoridades correspondientes se encargaron de realizar las coordinaciones necesarias con los familiares y las instituciones pertinentes para el traslado del cuerpo a la ciudad de Granada.

Aunque en algunas páginas de Facebook habían dicho que el cuerpo de Jorge Espinoza había sido localizado en horas de la mañana de este martes, realmente fue hasta en la tarde cuando fue hallado y recuperado.