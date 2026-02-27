Sigue bajo investigación, motociclista involucrado en muerte de mujer en Corn Island

Bajo investigación policial continúa el pescador Van Ally White Boodden, de 55 años, quien fue localizado por la Policía en un centro asistencial, tras resultar lesionado en el accidente en motocicleta en el que murió Rosa Elisabeth Foster Dublón, de 33 años.

Rosa Elisabeth Foster Dublon

El accidente sucedió a eso de las 3 de la mañana de ayer jueves cuando la moto en que viajaban cayó a un guindo en el sector de Queen Hill, en el tramo conocido como “Bajada de la Muerte”, uno de los puntos más peligrosos de Corn Island, Caribe Sur.

La víctima, Rosa Foster Dublón, era originaria del puerto El Bluff, jurisdicción de Bluefields. Desde hace varios años residía en Corn Island, y al momento del accidente viajaba sin casco de seguridad como pasajera de la moto conducida por Van Ally White.

Presuntamente el accidente ocurrió cuando, debido a lo resbaloso del terreno, los frenos fallaron, el motociclista se salió de la vía y fue a parar al fondo del barranco en donde quedó sin vida la infortunada mujer.

La Policía continúa las diligencias para determinar con precisión las causas del accidente, ya que se presume que pudo haber licor de por medio.