Sepultan a niño fanático de béisbol que murió al sacar la cabeza por ventana de autobús

A la 1:30 de la madrugada de este lunes, familiares y amigos le dieron el último adiós al niño Cristian Josué García Álvarez, de 10 años, quien perdió la vida tras sacar la cabeza por la ventanilla de un bus.

Tragedia en San Dionisio: adiós al pequeño Cristian

El fatídico incidente ocurrió frente al parque La Biblia, en el casco urbano de San Dionisio, Matagalpa, la tarde de ayer domingo cuando Cristian viajaba en el bus acompañando al equipo de su comunidad.

Cazadores de noticias dijeron que cuando el menor sacó la cabeza por la ventana, desafortunadamente le quedó prensada contra un poste.

A pesar de ser trasladado de inmediato al Centro de Salud Gregoria González, los esfuerzos médicos por salvarlo, no fueron suficientes y se confirmó su deceso.

Horas antes de la tragedia, el pequeño había disfrutado de los dos primeros partidos de la final de béisbol Mayor A entre los equipos de las comunidades Junquillo y El Carrizal.

El infante habitaba en la comunidad El Junquillo, a donde se trasladaba al momento de la desgracia.

El ahora occiso cursaba el tercer grado de primaria, y sus familiares recibieron el acompañamiento solidario para la realización de sus honras fúnebres.

Luego del lamentable hecho, los dirigentes deportivos decidieron suspender el torneo en señal de duelo y respeto hacia Cristian, quien siempre mostró un amor genuino por el deporte que tanto lo apasionaba.

Hoy en la madrugada, su cuerpo fue trasladado al municipio de Waslala, Caribe Norte, para recibir cristiana sepultura, dejando un profundo vacío entre sus amigos.

