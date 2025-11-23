Error mortal… niño sacó la cabecita por ventana de bus y muere al impactar contra un poste

Un niño de apellidos García Álvarez, de 10 años, murió la tarde de hoy domingo, al impactar la cabeza contra un poste de concreto, frente al parque La Biblia, en el casco urbano de San Dionisio, Matagalpa.

Al momento de la fatalidad, el pequeño viajaba como pasajero en los asientos traseros de un bus, cuando sacó la cabecita por la ventana e impactó contra el punto fijo.

Su tutor Marvin Torrez no pudo evitar que el pequeño cometiera la imprudencia que horas después terminó causándole la muerte.

Con intenciones de salvarle la vida, el menor fue trasladado al Centro de Salud Gregoria González, de San Dionisio, donde se rindió a la muerte.

Horas antes de la tragedia, el pequeño había disfrutado de los dos primeros partidos de la final de béisbol Mayor A entre los equipos de las comunidades Junquillo y El Carrizal.

El infante habitaba en la comunidad El Junquillo, a donde se trasladaba al momento de la desgracia.

El ahora occiso cursaba el tercer grado de primaria, y sus familiares reciben el acompañamiento solidario para la realización de sus honras fúnebres.