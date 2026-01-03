Seis días después, fallece motociclista impactado por vehículo en carretera vieja a León
En el hospital Antonio Lenin Fonseca se rindió a la muerte hoy sábado, el motociclista Jairo Antonio Ríos de 45 años, debido al trauma craneal y politraumatismo que sufrió al ser impactado por un vehículo.
El accidente de tránsito se registró el 28 de diciembre del año pasado, cuando don Jairo Ríos se desplazaba en su motocicleta por la comarca San Patricio, kilómetro 9 de la carretera vieja a León.
Tu Nueva Radio Ya, conoció que don Jairo Ríos, se dirigía a su casa ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Sur, cuando sufrió la violenta colisión.
De inmediato fue trasladado por miembros de socorro al hospital Lenin Fonseca, donde a pesar de los cuidados médicos se rindió a la muerte, seis días después.