Motociclista resulta seriamente lesionado al impactar contra vehículo estacionado en Rosita

Con lesiones de consideración resulto la noche de ayer jueves, Gerónimo Duarte Reyes al impactar contra un vehículo que se encontraba estacionado en la vía, en el kilómetro 335 de la carretera Rosita-Sullivan, en el municipio de Rosita.

Cazadores de noticias informaron que Duarte conducía en estado de ebriedad la motocicleta Honda XR 150, color rojo multicolor, placa TM 13941, cuando perdió el control e impactó contra la parte trasera de un automóvil Hyundai Elantra, color gris, placa M 394918.

Debido a las lesiones sufridas Duarte Reyes fue trasladado en una patrulla policial al Hospital Rosario Pravia Medina de localidad para recibir atención médica.

En otro accidente de transito resulto lesionado el motociclista Carlos Oporta, al ser impactado por otro motociclista, minutos de salir de una iglesia Evangélica, y dirigirse por la calle que conduce hacia el barrio Nuevo Amanecer, en la ciudad de Juigalpa, Chontales.

Oporta fue trasladado de emergencia en una camioneta particular hacia el Hospital Escuela comandante Camilo Ortega, donde recibió atención médica.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional realizan las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrieron los incidentes viales.