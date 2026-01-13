Segunda planta de vivienda es destruida por incendio en el barrio Bertha Calderón, en Managua

La segunda planta de la vivienda de doña Ruth Fariñas, fue destruida por un incendio que se registró la tarde de este martes en el barrio Bertha Calderón, en Managua.

Al lugar asistieron seis camiones cisterna con miembros de los Bomberos Unidos quienes se encargaron de apagar el fuego y ahora investigan las causas del siniestro.

Al momento en que ocurrió el incendio en la casa de doña Ruth Fariñas, estaban dos menores de edad que resultaron ilesos, en tanto la planta baja de la casa no tuvo afectaciones.

Entre los rumores que hay sobre el caso, los vecinos de doña Ruth dijeron a Tu Nueva Radio Ya, que los menores estaban jugando con fósforos y eso pudo provocar las llamas.