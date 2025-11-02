Segoviano es ultimado de múltiples estocadas en Mozonte

El joven Elvis Adán Florián Gómez, de 20 años, fue asesinado de varias cuchilladas en una riña con otro sujeto en el barrio Monseñor Madrigal, ubicado en Mozonte, Nueva Segovia.

Tragedia en Mozonte: joven muere en riña violenta

En el hecho también fue herido con cuchillo el ciudadano Anael Abelardo Ruiz Gómez, quien se encuentra con pronóstico reservado de vida, en el hospital Héroes y Mártires de Las Segovias, en Ocotal.

Cazadores de Noticias informaron que la noche del sábado, los involucrados sostuvieron una riña por supuestas rencillas personales que terminó en tragedia.

La policía de Mozonte, Nueva Segovia, amplían las investigaciones del caso para esclarecer el hecho.

