Rivas: conductor ebrio causa triple colisión de motos con par de lesionados

Un capturado, cuantiosos daños materiales y dos personas lesionadas dejó como saldo una triple colisión provocada por un motorizado borracho, en la carretera a San Jorge, Rivas.

Los lesionados son: Meyling Guido y Jaime Campos quienes se desplazaban en sus motocicletas, resultando con golpes y excoriaciones en distintas partes de su humanidad.

Los afectados fueron atendidos en el lugar del hecho por miembros de socorro. En tanto, el motorizado “maiceado” que provocó el accidente fue entregado a la policía para que responda por este caso.

