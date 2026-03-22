Reportan avistamiento de objeto brillante en distintas zonas del Caribe nicaragüense

A eso de las 6 de la tarde de este sábado, pobladores de diferentes municipios del Caribe Sur contemplaron desde el cielo un objeto luminoso a gran velocidad que provenía desde el mar Caribe, pasando por encima de la Región Autónoma del Caribe Sur.

Familias que habitan en ciudad Rama, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Muelle de los Bueyes, La Cruz de Río Grande, Nueva Guinea y también desde el Triángulo Minero y Bilwi en el Caribe Norte, reportaron el inusual evento.

Entre las personas que lograron verlo pensaron que se trataba de una estrella fugaz, sin embargo, su duración en el cielo fue de unos 10 segundos, lo que los llevó a descartar esa hipótesis.

Otros creen que se puede tratar de chatarra espacial o desechos orbitales, aunque hasta el momento no hay reportes de posibles avistamientos de cometas. El suceso se regó como pólvora encendida por las redes sociales.

El próximo de abril, en Nicaragua, nuestro cielo será cursado por el cometa C/2026 A1 (MAPS), apodado el “Cometa del Siglo”.