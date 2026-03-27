Puerto Cabezas: Poblador acaba con su vida y se lleva sus razones a la tumba

Un hombre de apellido Mitchell, de 37 años, se privó de la vida en la comunidad Sukatpin, territorio Twi Waupasa, en Puerto Cabezas, Caribe Norte.

Según familiares, Mitchell era una persona alegre, deportista, responsable y dedicada, y extrañamente acabó con su vida mediante la asfixia mecánica.

Se desconocen las causas por las cuales el caribeño decidir salir por la puerta falsa, pues sus parientes no vieron que tuviera algún problema grave.

Al sitio del hecho se presentaron las autoridades de la zona para confirmar las causas de muerte y descartar mano criminal.

