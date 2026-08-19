Policía captura a 9 presuntos delincuentes en el Triángulo Minero

Nueve sujetos señalados de cometer delitos de alta peligrosidad fueron capturados por la Policía Nacional en el Triángulo Minero, como resultado de los planes de prevención, investigación y persecución delictiva ejecutados entre el miércoles 12 y el martes 18 de agosto.

Entre las detenciones destaca la de un individuo por el delito de robo con intimidación en el municipio de Bonanza. De igual manera, en los municipios de Rosita y Prinzapolka se logró la captura de cuatro sujetos presuntamente implicados en robos con fuerza.

En las acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico, las autoridades arrestaron a cuatro abastecedores de droga que operaban en las localidades de Bonanza y Prinzapolka.

Paralelo a estas capturas, la institución policial mantiene presencia en las vías públicas mediante el resguardo de la seguridad escolar, la vigilancia en carreteras principales y el patrullaje directo en comunidades rurales de la región.

