Poblador resulta lesionado al ser atacado con un «chuzo» en un barrio de Estelí

Con una herida en el antebrazo izquierdo y golpes en la espalda resultó el joven Luis Alvarado al ser atacado por al menos seis personas cuando supuestamente pretendía robar en una casa del barrio 29 de octubre de la ciudad de Estelí.

Joven herido tras intento de robo en Estelí

El hecho ocurrió en horas de la tarde del lunes 12 de enero y el joven después de ser atacado y echando sangre por las heridas provocadas recorrió ocho cuadras en busca de ayuda.

Después de auxiliarlo, pobladores que habitan cerca de la fábrica tabacalera Drew State le aplicaron un torniquete en el brazo para evitar que se desangrara.

Posteriormente fue trasladado en un vehículo particular al hospital San Juan de Dios de Estelí donde se recupera de las lesiones y golpes.

El caso es investigado por la Policía Nacional para determinar la identidad de los autores y los motivos reales de la agresión.

