El ciudadano Lester Antonio Pavón, de 44 años, fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Santiago de Jinotepe tras resultar con lesiones de consideración en un accidente de tránsito registrado en el municipio de San Marcos, departamento de Carazo.

Lester Antonio Pavón sufrió un accidente de tránsito

El percance vial ocurrió exactamente de los semáforos de San Marcos una cuadra al norte, cuando Lester Pavón circulaba a bordo de una motocicleta placa MY 25044 con la cual impactó contra una camioneta cuyo conductor no fue identificado.

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar para brindar atención prehospitalaria y trasladar al lesionado hacia el centro asistencial, donde ingresó presentando una posible fractura en el brazo derecho, además de golpes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Agentes de la Policía Nacional en Carazo se presentaron en la escena para realizar el levantamiento del croquis y avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente y ubicar al conductor involucrado.

