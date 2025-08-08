Persiguen a hombre por supuesto robo en una tienda china, en Managua

El ciudadano Ramón Alberto López, de 60 años, fue seguido por varias cuadras la tarde de hoy viernes después de presuntamente intentar robar una lámpara en una tienda china.

El hecho ocurrió en el barrio Loma Linda, aquí en Managua, donde don Ramón ingresó al local haciéndose pasar por comprador.

Minutos después fue “choteado” por la dueña a través de las cámaras de seguridad de la tienda, cuando supuestamente intentaba robar el artículo.

El guarda de seguridad intentó detener a don Ramón López, quien “más rápido que una liebre” salió del local, sin imaginarse que lo seguirían hasta la comarca Pochocuape.

En la huida, el supuesto tamal fue auxiliado por una mujer de identidad desconocida que agredió en el rostro a una de las dueñas del local.

Sin embargo, eso no detuvo la persecución, pues otra propietaria de la tienda china junto a sus trabajadores detuvo a don Ramón para entregarlo a las autoridades policiales.