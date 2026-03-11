Peatón muere impactado por autobús en Villa Sandino, Chontales

De manera instantánea murió el peatón Alexis Ramírez Álvarez de 49 años, al ser impactado por el bus que cubre la ruta Managua-Bluefields, en la entrada al municipio de Villa Sandino, en el departamento de Chontales, la noche de este miércoles.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que don Alexis Ramírez, cruzaba la vía al momento de ser impactado por el autobús.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del trágico accidente vial se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles.

El infortunado de don Alexis Ramírez, era originario del municipio de Villa Sandino, y al momento de sufrir el accidente se dirigía a su vivienda.