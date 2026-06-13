Peatón falleció atropellado al cruzar la vía de manera imprudente en Muy Muy, Matagalpa

El ciudadano Juan Carlos López Ocampo, de 43 años, pereció de forma casi inmediata al ser atropellado por una camioneta en la comarca Ranchería, en el municipio de Muy Muy, Matagalpa.

El accidente fatal sucedió a las cinco de la tarde de ayer viernes en el kilómetro 148 y medio de la carretera hacia el municipio de Matiguás.

Cazadores de noticias informaron que Juan Carlos iba cruzando la vía imprudentemente, cuando fue impactado por la camioneta marca Toyota, color blanco placa MT 49-000.

El vehículo era conducido por José Ramón Gadea García, de 41 años, quien circulaba en su carril de preferencia cuando ocurrió la desgracia vial.