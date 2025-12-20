Par de hombres son condenados a prisión perpetua revisable por matar a productor y su hijo en el Caribe Sur

Los ciudadanos Darwin Ariel Laguna y John Bryan González Ríos, fueron condenados a prisión perpetua revisable por el asesinato del productor Odón González de 53 años, y de su hijo Odón Jofander González García de 15 años.

En tanto, María de Jesús Martínez Mejía y su hermana Marling Martínez Mejía, fueron condenadas a 30 años de cárcel por su participación en el crimen ocurrido en el mes de enero del año en curso.

El crimen fue perpetrado por los sujetos Darwin y John en la finca La Esperanza, situada en la comarca Kepi del municipio de Paiwas, Caribe Sur de Nicaragua.

Durante el juicio se evidenció que los 4 implicados, todos trabajadores de la finca, planificaron el crimen para robar. Esperaron que padre e hijo se durmieran, los estrangularon con mecates y arrastraron los cuerpos hasta una fosa que ya habían excavado.

Mientras las hermanas María y Marling se encargaron de vigilar, cuando sus cómplices cometían el crimen. Después, semi enterraron los cuerpos, para luego robar celulares, un revólver y documentos de la propiedad, y se marcharon de la finca diciendo que el dueño estaba fuera del municipio.

El doble crimen fue presenciado por otro hijo del productor, un niño de 6 años.