Padre de familia se mata en accidente de motocicleta en Teustepe

El señor Luis Bermúdez perdió la vida la noche de este domingo al impactar en motocicleta contra la parte trasera de una rastra en el municipio de Teustepe, departamento de Boaco.

La fatalidad sucedió exactamente en el sector de El Caracol, hasta donde llegó la policía, para investigar el trágico caso.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que 6 personas han muerto este año en accidentes de transito en el departamento de Boaco, don Luis el tercero en Teustepe.

