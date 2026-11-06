Nica pierde la vida en México tras sufrir accidente en motocicleta en Tapachula
El mal llamado sueño americano de un joven nicaragüense terminó trágicamente en el sur de México.
Moisés Gabriel Ferrey Obregón, de 27 años, falleció el pasado 3 de noviembre en el Hospital General de Tapachula, Chiapas.
Moisés había salido de Nicaragua con la meta de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, las restricciones en la frontera gringa lo obligaron a establecerse temporalmente en territorio mexicano.
Según relató una hermana, llevaba dos años radicado en Tapachula, donde se ganaba la vida trabajando en una barbería.
En los últimos días, planeaba retomar su travesía uniéndose a una caravana de migrantes que cruzaba Chiapas. Su objetivo era llegar a Monterrey, reencontrarse con conocidos y acercarse a la frontera norte.
El trágico giro ocurrió el 20 de octubre. Moisés pidió prestada una motocicleta para realizar unos mandados, pero sufrió un fuerte accidente que lo dejó internado en estado grave.
Tras trece días de lucha y múltiples complicaciones por el impacto, su familia recibió la peor noticia.
Aunque parecía recuperarse favorablemente, un inesperado revés durante una intervención quirúrgica le costó la vida.
Ante este doloroso golpe, sus seres queridos enfrentan ahora una nueva prueba: reunir los fondos necesarios para repatriar su cuerpo a Nicaragua y darle cristiana sepultura.