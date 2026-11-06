Nica pierde la vida en México tras sufrir accidente en motocicleta en Tapachula

​El mal llamado sueño americano de un joven nicaragüense terminó trágicamente en el sur de México.

Marvin Centeno

​Moisés Gabriel Ferrey Obregón, de 27 años, falleció el pasado 3 de noviembre en el Hospital General de Tapachula, Chiapas.

​Moisés había salido de Nicaragua con la meta de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, las restricciones en la frontera gringa lo obligaron a establecerse temporalmente en territorio mexicano.

​Según relató una hermana, llevaba dos años radicado en Tapachula, donde se ganaba la vida trabajando en una barbería.

​En los últimos días, planeaba retomar su travesía uniéndose a una caravana de migrantes que cruzaba Chiapas. Su objetivo era llegar a Monterrey, reencontrarse con conocidos y acercarse a la frontera norte.

​El trágico giro ocurrió el 20 de octubre. Moisés pidió prestada una motocicleta para realizar unos mandados, pero sufrió un fuerte accidente que lo dejó internado en estado grave.

​Tras trece días de lucha y múltiples complicaciones por el impacto, su familia recibió la peor noticia.

​Aunque parecía recuperarse favorablemente, un inesperado revés durante una intervención quirúrgica le costó la vida.

​Ante este doloroso golpe, sus seres queridos enfrentan ahora una nueva prueba: reunir los fondos necesarios para repatriar su cuerpo a Nicaragua y darle cristiana sepultura.