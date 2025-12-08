Joven muere arrollado al lanzarse ebrio de autobús en marcha en la ciudad de Estelí

De forma inmediata falleció el joven Ronier Anastasio Muñoz Mora, de 21 años, al ser arrollado por las llantas traseras de un bus de los semáforos del Maxi Pali 250 metros al Sur en la ciudad de Estelí, la mañana de este lunes.

Trágico accidente en Estelí: muere joven al caer del bus

Ronier viajaba en estado de ebriedad, en el autobús marca internacional, color amarillo, placas ES106 cuando decidió lanzarse antes de la parada, con tan mala suerte que perdió el control y cayó sobre la carretera, donde fue arrollado.

Un amigo dijo que Roniel era originario de El Cuá, Jinotega, y tenía poco tiempo de estar viviendo en la casa de unos allegados en Villa Cuba, Estelí, y laboraba en construcción.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y retuvieron al conductor del bus, Lorenzo Antonio Úbeda Zeledón, quien no tenía categoría en su licencia para manejar buses, y determinar su grado de responsabilidad.

Sin embargo, todo hace indicar que fue la falta de prudencia del joven Ronier Muñoz la cual desembocó en su muerte.

