Nueva Segovia: motociclista se lesiona el rostro al chocar contra camioneta

El ciudadano Yader Alexander Molina Fonseca resultó con un trauma nasal la mañana de este miércoles tras colisionar su motocicleta contra una camioneta en el barrio Leonardo González, del municipio de Quilalí, en Nueva Segovia.

Accidente entre motocicleta y camioneta en Quilalí

El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:00 a.m., 200 metros al este del comedor El Diamante.

Según los reportes, Molina Fonseca circulaba en una motocicleta Yamaha color negro cuando presuntamente intentó aventajar en una curva, invadiendo el carril contrario.

Esta maniobra provocó que impactara contra el costado lateral izquierdo de una camioneta Toyota blanca, conducida por Carlos Benjamín Tenorio Orozco, de 72 años, quien viajaba en sentido opuesto.

Además de la lesión física del motociclista, el choque dejó cuantiosos daños materiales en la motocicleta.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades legales de ambos conductores en este percance vial.

