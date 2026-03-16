Nueva Segovia: Despulpadora de café le corta antebrazo a trabajador

El ciudadano José Alejandro Ponce, de 52 años, sufrió la amputación de su antebrazo derecho a causa de un accidente laboral ocurrido en la comarca Las Camelias, en San Fernando, Nueva Segovia.

Despulpadora de café

El hecho se registró en la finca El Bayuncón, cuando el hombre se desempeñaba como despulpador de café.

Los informes indican que, al encender el motor de la máquina despulpadora, la banda del equipo le agarró la camisa y lo jaló, quedando atrapado entre el engranaje, que le cortó el antebrazo.

Tras el accidente, compañeros de trabajo, llevaron a José Ponce al Centro de Salud “Enoc Ortez”, donde el personal médico le brindó atención de emergencia para estabilizarlo.

Después fue trasladado al Hospital Héroes de la Segovia, en la ciudad de Ocotal, donde se encuentra ingresado en la sala de ortopedia.

