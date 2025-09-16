Niño con la vida en un hilo al explotarle artefacto desconocido en Santa María, Nueva Segovia

Al borde de la muerte quedó un niño de iniciales P.C.V., de 6 años de edad, al estallarle un artefacto desconocido mientras jugaba en el patio de su casa en el municipio de Santa María, en Nueva Segovia, a la 1 de la tarde de este martes.

Un niño de tan sólo 6 años resultó gravemente herido por la explosión de un artefacto en Nueva Segovia

Cazadores de noticias informaron que el lamentable hecho sucedió exactamente en la comunidad Palo Verde, cuando el pequeño lanzó el objeto a una pila de unos dos metros de profundidad, la cual explotó de manera inmediata.

A consecuencias del potente estallido, el pequeño sufrió la exposición de órganos digestivos, la amputación de su manito derecha y la pérdida de unos de sus ojos, entre otras lesiones de gravedad.

La explosión ocurrió en esta pila

Inicialmente, el niño fue llevado a un centro asistencial del municipio de Santa María, pero luego fue enviado de emergencia al hospital Héroes de Las Segovias en Ocotal, donde permanece en estado delicado.

Mientras tanto, el señor Juan Pablo Vásquez Sandoval, de 58 años, abuelo del niño, dijo desconocer dónde encontró el muchachito el peligroso artefacto, por lo que el hecho está siendo investigado por las autoridades policiales.

