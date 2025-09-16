Niño muere tras explosión de supuesta granada en Santa María, Nueva Segovia

En el hospital Héroes de las Segovias, en Ocotal, murió la noche de este martes un niño de 6 años de edad, de iniciales P.C.V, víctima de las severas lesiones que sufrió al explotarle una supuesta granada que estaba dentro de una pileta.

El hecho ocurrió a las 1 de la tarde en el patio de su casa ubicada en la comunidad Palo Verde, en el municipio de Santa María, en el departamento de Nueva Segovia.

Cazadores de noticias informaron que supuestamente fue una granada de fragmentación la que le explotó al niño, artefacto que un familiar tenía guardado desde hace más de 30 años.

Las circunstancias reales de la tragedia están siendo investigadas por la policía segoviana.