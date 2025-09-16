type here...
Buscar
25.7 C
Managua
martes, septiembre 16, 2025
Destacadas

Niño muere tras explosión de supuesta granada en Santa María, Nueva Segovia

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

En el hospital Héroes de las Segovias, en Ocotal, murió la noche de este martes un niño de 6 años de edad, de iniciales P.C.V, víctima de las severas lesiones que sufrió al explotarle una supuesta granada que estaba dentro de una pileta.

El hecho ocurrió a las 1 de la tarde en el patio de su casa ubicada en la comunidad Palo Verde, en el municipio de Santa María, en el departamento de Nueva Segovia.

Cazadores de noticias informaron que supuestamente fue una granada de fragmentación la que le explotó al niño, artefacto que un familiar tenía guardado desde hace más de 30 años.

Las circunstancias reales de la tragedia están siendo investigadas por la policía segoviana.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456