Mulukukú: taxista y pasajera caen a alcantarilla y salen ilesos

Un susto tremendo se llevaron el conductor de un taxi y su pasajera de identidades desconocidas luego de que el vehículo se salió de la vía y terminó al fondo de una alcantarilla en la carretera que conduce hacia Río Blanco.

Taxista termina al fondo de alcantarilla con todo y pasajera

El accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles, en las cercanías del sector conocido como Casa Amarilla, ubicado a unos tres kilómetros del área urbana del municipio de Mulukukú.

De acuerdo con reportes en la zona, el taxista perdió el control de la unidad por razones aún no especificadas, saliéndose de la calzada hasta precipitarse en la estructura del drenaje.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del percance, el hecho solo dejó daños materiales y ambos ocupantes resultaron ilesos.

