Mujer se ahoga al sufrir ataque de epilepsia mientras lavaba ropa en Río San Juan

La ciudadana Basilia Chavarría, de unos 45 años, pereció ahogada la mañana de hoy lunes, en la comunidad Aguas Claras, en la localidad de Boca de Sábalos, en El Castillo, Río San Juan.

Nuestro corresponsal, José Duarte, informó que doña Basilia padecía de epilepsia, y muy de mañana, fue a lavar ropa a un río que pasa cerca de su propiedad.

En la acción, sufrió un ataque de epilepsia y cayó al agua sin tener quien la socorriera y se ahogó.

Familiares al ver que no regresaba de lavar la ropa, fueron a buscarla al río y lamentablemente la encontraron ahogada.

