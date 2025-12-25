Mujer resulta lesionada al causar accidente en motocicleta mientras peleaba con su pareja en Managua
Con una posible fractura en el brazo derecho resultó la joven Nayeli Margarita Bustos, de 19 años, luego de accidentarse en moto junto a su pareja Carlos Manuel Martínez, de 24 años, en la rotonda Jean Paul Genie, carretera a Masaya, la mañana de este jueves.
La pareja habita en el barrio Francisco Salazar, en el reparto Schick, y Carlos explicó que anoche fueron a dar su vuelta para divertirse a la Zona Hippos, pero al salir del bar El Patrón, Nayeli empezó a discutir en la moto y a irlo moviendo, hasta hacerlo perder el control.
Producto del incidente sobre ruedas, el motociclista se salió de la vía y fue a impactar contra un poste metálico sobre la rotonda, en donde quedaron tendidos sobre la grama hasta que fueron auxiliados por miembros de los Bomberos Unidos que llevaron a la lesionada al Hospital Manolo Morales.
Mientras tanto, Carlos Martínez quedó en el lugar a la espera de las autoridades policiales para responder por los daños causados en el sitio público y por su irresponsabilidad de andar manejando en estado de ebriedad, en abierto desacato a las leyes de tránsito.