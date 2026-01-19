Mujer perece atropellada por camioneta en San Benito, Tipitapa

De forma inmediata falleció la señora Juana de Dios Rodríguez González, debido a las graves lesiones que sufrió al ser impactada por la camioneta Hilux color gris, placa M 410-967 conducida por Edgar Domingo Maradiaga de 41 años.

Accidente mortal en Tipitapa deja una víctima

El mortal accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes, a la altura del kilómetro 34 y medio de la carretera Panamericana Norte, en San Benito, Tipitapa, Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que doña Juana Rodríguez, estaba cruzando la vía al momento de ser arrollada por la camioneta.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para retener al conductor de la camioneta y para determinar la responsabilidad de los involucrados.