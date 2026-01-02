Motorizado pereció al salirse de la vía ebrio y caer desde un puente en San Fernando, Nueva Segovia

En el Hospital Regional Héroes de las Segovias, de Ocotal, se rindió ante la muerte este viernes el motociclista Wilmer Javier Aguilera García, de 44 años.

Aguilera García resultó con lesiones graves ayer jueves al salirse de la carretera en el Puente Alalí, en el kilómetro 252, en San Fernando, Nueva Segovia.

El hombre conducía una moto marca AKT color azul placa NS 33829 y al salirse de la vía cayó desde el puente a la ribera del río, a unos 4 metros de profundidad.

Wilmer Aguilera viajaba ebrio y sin casco de protección, y al momento de la caída sufrió golpes graves en el abdomen y fracturas en el brazo derecho.

Inicialmente el motociclista fue atendido en el centro de salud Enoc Cortez, de San Fernando, y posteriormente fue llevado al hospital regional donde murió.

Wilmer Javier Aguilera García habitaba en el barrio Germán Pomares en Dipilto en donde su familia recibió la fatal noticia en este segundo día del año.