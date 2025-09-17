Motociclista resulta gravemente lesionado al impactar contra potrillo en Rivas

En estado crítico quedó el joven Carlos Reyes Narváez luego de sufrir un fuerte accidente en el sector de la finca de los Incer, en Rivas, la madrugada de este martes.

Accidente en Rivas deja a joven en estado crítico

Familiares informaron que Carlos viajaba a bordo de una moto cuando impactó contra un potrillo propiedad de la familia Silva, que fue dejado suelto en la calle de manera irresponsable.

Al momento del accidente el joven se dirija a su centro de labores en la zona franca Gildan en Rivas.

Los parientes del afectado indicaron que han sido muchos los accidentes causados por los caballos que caminan deambulando en las calles, por lo que llamaron a las autoridades a poner manos en el asunto.

