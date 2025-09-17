type here...
Buscar
24.7 C
Managua
miércoles, septiembre 17, 2025
Sucesos

Motociclista resulta gravemente lesionado al impactar contra potrillo en Rivas

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En estado crítico quedó el joven Carlos Reyes Narváez luego de sufrir un fuerte accidente en el sector de la finca de los Incer, en Rivas, la madrugada de este martes.

Accidente en Rivas deja a joven en estado crítico
Accidente en Rivas deja a joven en estado crítico

Familiares informaron que Carlos viajaba a bordo de una moto cuando impactó contra un potrillo propiedad de la familia Silva, que fue dejado suelto en la calle de manera irresponsable.

Al momento del accidente el joven se dirija a su centro de labores en la zona franca Gildan en Rivas.

Los parientes del afectado indicaron que han sido muchos los accidentes causados por los caballos que caminan deambulando en las calles, por lo que llamaron a las autoridades a poner manos en el asunto.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456