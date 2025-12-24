Motociclista muere al derrapar en Comunidad Betania, Puerto Cabezas

El señor Saberio Raihtz, de unos 45 años, falleció la madrugada de este miércoles al accidentarse en motocicleta en Puerto Cabezas, Caribe Norte.

Saberio Raihtz fallece en accidente de tránsito

La desgracia ocurrió en la comunidad Betania donde Saberio perdió el control de la moto en un puente y al caer, sufrió lesiones que le causaron la muerte inmediata.

El infortunado era originario de la comunidad de Yulu, y con su partida suman dos personas fallecidas en esa zona del Caribe Norte en menos de 24 horas.

Ayer martes, el motociclista Gustavo Pasquier Vigil murió en el hospital Nuevo Amanecer, luego de impactar contra un caballo suelto en la vía en la comunidad 43 de Bilwi – Puerto Cabezas.

