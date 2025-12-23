Apreciado poblador muere al impactar contra un caballo en Comunidad 43 de Puerto Cabezas

El ciudadano Gustavo Pasquier Vigil murió en el hospital Nuevo Amanecer, de Bilwi – Puerto Cabezas, a causa de las graves lesiones que sufrió al accidentarse en motocicleta.

Gustavo Pasquier Vigil

El percance vial sucedió la mañana de este martes cuando Pasquier se movilizaba en su moto desde la comunidad 51 hacia la comunidad 43, en Puerto Cabezas, donde impactó contra un caballo suelto en la vía.

El fuerte impacto le provocó lesiones de extrema gravedad al motorizado, por lo que fue trasladado de emergencia al centro hospitalario, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después.

Transportistas del sector denunciaron que en ese tramo de carretera es frecuente la presencia de ganado suelto, lo que representa un peligro constante para conductores y peatones.

Agregaron que ya han ocurrido otros accidentes similares y que, en esta ocasión, la falta de control sobre los animales terminó costándole la vida a un poblador originario de la comunidad 43.

Gustavo Pasquier Vigil fue un promotor político del FSLN muy apreciado y comprometido con su comunidad.

Por razones de trabajo se había trasladado al poblado de San Pedro, en Río Blanco, Matagalpa, y al momento del trágico accidente se encontraba de vacaciones en su comunidad.

