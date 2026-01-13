Motociclista mata a transeúnte al golpearlo con un casco en Jalapa

José Luis Molina Castellón es el ciudadano que perdió la vida cuando era atendido por los médicos del hospital Pastor Jiménez, del municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, debido a los golpes y trauma craneal que sufrió al ser agredido presuntamente por el motociclista Francisco Alanis, de 40 años de edad.

Muerte de José Molina tras agresión en Jalapa

El hecho ocurrió en una de las calles del sector 8 del municipio de Jalapa, cuando Molina Castellón, discutió por motivos desconocidos con Francisco Alanis, que conducía la moto montañera placa CZ 17 688.

En una cámara de seguridad se observa cuando Alanis, luego del choque de tapas, golpea con su casco de seguridad a José Molina, y lo empuja provocando que este al caer se golpee la cabeza en el adoquinado, lo que le provocó el trauma craneal severo.

Lugareños llevaron en un carro particular a José Molina al centro asistencial, donde lamentablemente lo declararon fallecido.

La policía ahora “talonea” a Francisco Alanís, quien luego de dejar tendido en el adoquina a José Molina, abordó su moto y huyo.

