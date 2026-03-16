Motociclista fallece 7 días después de accidentarse en carretera a Mulukukú, Caribe Norte

En el hospital César Amador Molina de Matagalpa se rindió a la muerte este lunes, el ciudadano Norvin Alfredo Rivera Barrera de 21 años, debido a las graves lesiones que sufrió al accidentarse en moto el pasado 9 de marzo.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Rivera Barrera se desplazaba en su motocicleta AKT, placa MT 53-135 al momento de perder el control y accidentarse a la altura del kilómetro 196.5 de la salida a Mulukukú.

En un primer momento, Rivera Barrera fue trasladado por los Bomberos Unidos al Centro de Salud Denis Gutiérrez, y posteriormente, al hospital de Matagalpa, donde a pesar de los cuidados médicos, falleció.

Los familiares del joven Rivera Barrera retiraron su cuerpo para darle el último adiós, en tanto, agentes policiales indagan mayores detalles sobre el accidente de tránsito.